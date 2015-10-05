دنيا بطمة تشاهد فيلم تامر حسني

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن إعجابها بفيلم الفنان المصري تامر حسني "أهواك"، الذي يُعرض حالياً في جميع الدول العربية، من خلال حسابها على موقع "فيس بوك".

وجاء تعليق دنيا أثناء وجودها في السينما، ونشرت صورها وهي بجانب بوستر الفيلم مع زوجها محمد الترك وابنته حلا الترك، وبعض الأصدقاء، وأكدت دنيا أن الفيلم أكثر من رائع وقوي، وأبدت إعجابها بأداء كل من تامر حسني وغادة عادل، حيث كتبت: "مع عائلتي وأصدقائي أتناء مشاهدة فيلم ‫‏أهواك‬ للفنان الموهوب تامر حسني وغادة عادل. الصراحة فيلم رائع و قوي".