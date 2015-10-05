أحمد عيد:سأتعقب عبد الرحيم على قانونيا لمحاكمته لفبركته مكالمات لتشويهى

أكد أحمد عيد مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة إمبابة، وعضو لجنة الخمسين، إنه كلف محاميه التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عبد الرحيم على، بسبب إذاعته مكالمات مفبركة ومزورة ونسبها كذبا وزورا لأحمد عيد بهدف تشويه صورته .

وقال أحمد عيد فى بيان، صدر عنه أمس أن عبد الرحيم على يقوم بتلك الحملة ضد أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور مدفوعا لحساب أشخاص أخرين، لافتا إلى أن الصوت الوارد فى تلك الفيديوهات لايمت له بصلة، وسيطالب فى بلاغه النائب العام بتحليل الأصوات الواردة فى تلك الفيديوهات، وفى حال ثبوت صحة تلك المكالمات فإنه مستعد لأى مساءلة قانونية.

وأكد مرشح المصريين الأحرار اتخاذه كل الإجراءات القانونية لحفظ حقه والتصدى بقوة أمام كل من يحاول النيل من سمعته، وأنه سيتعقب عبد الرحيم على حتى يتم تقديمه للمحاكمة على كل جرائمه وكل أفعاله التى ارتكبها فى حق المجتمع من تشويه وتزوير وتزيف وترويج للشائعات فى حق شرفاء هذا الوطن، الذين ناضلوا وكافحوا فى سبيل حرية هذا الوطن وتقدمه، كما يدرس تقديم بلاغ آخر إلى اللجنة العليا للانتخابات يطالبها بشطب عبدالرحيم على المرشح بدائرة الدقى والعجوزة لانتهاك ومخالفته كل القواعد القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية .

بيان لمرشح المصريين الأحرار بإمبابة: سأتقدم ببلاغ ضد عبد الرحيم على

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