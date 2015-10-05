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صندوق التمويل العقارى: تسليم أول 5 وحدات سكنية من 1660 الأسبوع المقبل

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صندوق التمويل العقارى: تسليم أول 5 وحدات سكنية من 1660 الأسبوع المقبل صندوق التمويل العقارى: تسليم أول 5 وحدات سكنية من 1660 الأسبوع المقبل
أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم إرسال كل أوراق الفائزين بـ1660 وحدة سكنية التى طرحها الصندوق فى 7 مدن جديدة لبنك ، وذلك تمهيدا لتسليمهم الوحدات السكنية بعد استكمال مقدمات الحجز والأوراق المطلوبة لدى البنك.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تسليم أول 5 حالات فازوا اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة داخل البنك والاستعلام الائتمانى عنهم.

كان نحو 4355 مواطنًا، تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، وتقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدمًا لوحدات مدينة العبور، و755 متقدمًا لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدمًا لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدمًا لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

وكان الصندوق قد قام بإجراء القرعة على المستوفين للشروط الأسبوع الماضى، حيث أكدت مى عبد الحميد، أن القرعة اقتصرت فقط على المدن التى شهدت إقبالا كبيرا وبها عدد وحدات أقل وهى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والصالحية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم استبعاد نحو 2455 مواطنا، وذلك من إجمالى 4355 شخصا كانوا قد تقدموا لحجز هذه الوحدات.


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