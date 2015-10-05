"جودة الدعوة": اجتماع إسلامى بموسكو اليوم لمناقشة التطرف وكيفية مواجهته

قال الدكتور عثمان عبد الرحيم، الأمين العالم للهيئة العالمية لجودة الدعوة، إن فريق الرؤية الإستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامى يعقد اجتماعه السادس اليوم الاثنين فى موسكو، لاستعراض خطة الفريق فى توطيد العلاقات الروسية الإسلامية لاسيما بعد المتغيرات العربية الأخيرة، لافتا إلى أن الموضوع الرئيس الذى ستتم مناقشته هو قضية التطرف وكيفية التعامل معها من منظور إستراتيجى مدروس يأخذ فى اعتباراته التطورات الأخيرة على جميع المستويات.

وأضاف "عبد الرحيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "وجهت الدعوة لحضور الاجتماع لعدد من رموز العالم الإسلامى ومسئولى الدعوة والمؤسسات الدعوية ويحضر الاجتماع الدكتور هايل عبد الحفيظ وزير الأوقاف الأردنى، والدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، والدكتور أحمد العبادى رئيس رابطة العلماء المغاربة والدكتور عثمان عبد الرحيم الأمين العام للهيئة العالمية لجودة الدعوة".

وأشار إلى أن فريق الرؤية الإستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامى، هو كيان استشارى يتبع وزارة الخارجية الروسية وقد تم تشكيله بمبادرة روسية لتحسين العلاقات الروسية الإسلامية عقب حرب الشيشان وقد عقد ستة اجتماعات سابقة فى المملكة العربية السعودية والكويت وموسكو وتتارستان، ومن المنتظر أن يعاد تشكيل الفريق فى هذا الاجتماع وانضمام شخصيات اسلامية جديدة تضيف رؤى جديدة فى ظل الاهتمام الروسى بالشأن الإسلامى.