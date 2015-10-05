"الوفد": مراجعة قوانين ما قبل 25 يناير وبعد 30 يونيو أولوياتنا بالبرلمان

كشف الدكتور صلاح حافظ، رئيس حكومة ظل الوفد، عن أبرز ما تتضمنه الأجندة التشريعية للحزب خلال الانتخابات البرلمانية، والتى ناقشها حكومة الظل خلال اجتماع أمس الأحد، موضحا أن الحزب وضع أجندتين تشريعيتين سيعمل على تنفيذها خلال البرلمان المقبل.

وأضاف حافظ لـ"اليوم السابع" عقب الاجتماع مباشرة، أن الأجندة الأولى تضمنت حصر كامل لجميع القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال 15 يوما حسبما أقر الدستور ذلك، موضحا أنه من الصعب مناقشتها خلال 15 يوما، وهو ما جعل الحزب يضع قوانين بديلة حال عدم اكتمال مراجعة جميع القوانين خلال هذه المدة.

وأوضح رئيس حكومة ظل الوفد، أن الأجندة الثانية للحزب تتمثل فى تعديل القوانين التى صدرت قبل 25 يناير 2015، وأبرزها قوانين التعليم والصحة والاستثمار.

وأوضح صلاح حافظ أن بعض الأحزاب السياسية تحولت إلى منظمات مجتمع مدنى، وذا يعد خطر على الحياة الحزبية، حيث أن دور الأحزاب هو مناقشة ووضع قوانين وليس تقديم خدمات ورصف الشوارع.

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