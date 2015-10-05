بالمستندات.. 24 دائرة جنائية بالجيزة وتكليف 6 مستشارين بمحاكمة الإرهابيين

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتشكيل الدوائر الجنائية بالجيزة، التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، الذى أقرته الجمعية العمومية لمستشارى الاستئناف وفقًا لجدول توزيع القضايا مع بداية العام القضائى الجديد 2015-2016.

وخصصت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة استئناف القاهرة، 24 دائرة جنائية لنظر القضايا بمحافظة الجيزة، و86 قاضيًا يتولون مسئولية محاكمة مرتكبى الجرائم كل فى نطاق دائرة اختصاصهم.

وتبين من مطالعة جدول توزيع عمل الدوائر الجنائية، أنه تم تفريغ دائرتين فقط بواقع 6 مستشارين، بمحاكم جنايات الجيزة، وتخصيصهما لنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتورطين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد.

والدوائر المختصة بالإرهاب هى كل من: الدائرة (5) جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فهمى، وعضوية المستشارين محمد حسن عبد العال النجدى، وعبد الرحمن صفوت محمد الحسينى.

والدائرة (14) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم داود، ومحمد محمد محمد عمار.

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