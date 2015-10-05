أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: تسليم 11 ألف مدرسة لـ"عليا الانتخابات" قبل تصويت الناخبين بيوم

Google+ Print
التعليم: تسليم 11 ألف مدرسة لـ"عليا الانتخابات" قبل تصويت الناخبين بيوم التعليم: تسليم 11 ألف مدرسة لـ"عليا الانتخابات" قبل تصويت الناخبين بيوم
قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر تسليم الـ11 ألفًا و82 مدرسة المخصصة كمقار للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا قبل بدء الانتخابات بيوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أيضًا أن يشارك مدير المدرسة وعاملون فى الانتخابات البرلمانية كجزء إدارى فقط، مشيرًا إلى أنهم ليسوا معنيين بالجزء الفنى الخاص بسير أعمال الانتخابات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن تقرر التنسيق مع المحافظين ومديرى الأمن والحاكم العسكرى فى المحافظات فى هذا الشأن، موضحًا أن مشاركة المديرين والعمال بهدف الحفاظ بشكل كبير على الأثاثات والمقاعد فى المدارس من الناخبين.


>"العليا للانتخابات" تشكل دوائر بالمحاكم لنظر جرائم العملية الانتخابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365