التعليم: تسليم 11 ألف مدرسة لـ"عليا الانتخابات" قبل تصويت الناخبين بيوم

قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر تسليم الـ11 ألفًا و82 مدرسة المخصصة كمقار للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا قبل بدء الانتخابات بيوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أيضًا أن يشارك مدير المدرسة وعاملون فى الانتخابات البرلمانية كجزء إدارى فقط، مشيرًا إلى أنهم ليسوا معنيين بالجزء الفنى الخاص بسير أعمال الانتخابات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن تقرر التنسيق مع المحافظين ومديرى الأمن والحاكم العسكرى فى المحافظات فى هذا الشأن، موضحًا أن مشاركة المديرين والعمال بهدف الحفاظ بشكل كبير على الأثاثات والمقاعد فى المدارس من الناخبين.

"العليا للانتخابات" تشكل دوائر بالمحاكم لنظر جرائم العملية الانتخابية