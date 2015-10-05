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مميش: مشروع محور قناة السويس يستهدف استخراج 60 ألف طن أسماك سنويًا

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مميش: مشروع محور قناة السويس يستهدف استخراج 60 ألف طن أسماك سنويًا مميش: مشروع محور قناة السويس يستهدف استخراج 60 ألف طن أسماك سنويًا
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس، فى تصريحات صحفية أمس الأحد، إنه بدأ بالفعل أول مشروع فى تنمية محور قناة السويس وهو المشروع القومى للاستزراع السمكى، حيث يعتمد على مياه القناة وبطول 120 كيلومترا، وانتهى العمل فى 700 حوض لأسماك القاروس والدنيس والجمبرى، ويهدف المشروع إلى استخراج 60 ألف طن سنويا وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب وربحية جيدة.

وأشار مميش، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى على ضفاف قناة السويس كجزء من تنمية المنطقة وتوفير فرص الأعمال للشباب والمساهمة فى زيادة الاقتصاد المصرى وأيضا الاستفادة من حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات عملاقة مثل الصين والهند وجنوب شرق أسيا، والتى سوف تغزو تجارتها دول أوروبا وأمريكا فى الفترة القادمة وسوف تمر من قناة السويس، مضيفا:"لهذا كان مهما إنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة لتستوعب هذا الكم من السفن العملاقة".

وأوضح أن تسعى لاستعادة ريادتها من خلال مشروعين مهمين هما قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة، والاستفادة من الظهير الجغرافى لإنشاء مناطق لوجستية وصناعية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال السفن العابرة للقناة بما تحتويه من سلع وبضائع والاستفادة من الموانى الموجودة مثل ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة وتطويرهما بما يتماشى مع الشكل الجديد للقناة.


>بالصور.. فى حفل تكريم المشاركين فى مشروع قناة السويس.. مميش: تكريم قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجازهم مشروع القناة فى عام.. رئيس الهيئة: المشروع دليل على الإرادة المصرية وستذكره الأجيال

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