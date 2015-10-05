كمال أبو المجد: فتاوى السلفيين عن الانتخابات متناقضة ولا علاقة لها بالدين

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن حالة التناقض التى ظهر عليها السلفيون من تحريم للمشاركة فى الانتخابات، ثم مشاركتهم فيها تأتى فى إطار أنهم خاضوا فى أمور دينية لا يعلموها.

وأضاف أبو المجد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السلفيين أصدروا فتاوى عديدة بشأن تحريم المشاركة فى الانتخابات، واتسمت فتاواهم بالشدة والعنف، وهى بعيدة عن صحيح الدين الذى يتسم بالتسامح وفتاواهم – أى السلفية - ليس لها علاقة بالإسلام فى شىء.

كان إسلاميون، قد نشروا تسجيلا صوتيا لـ"برهامى" يقول فيه: "المشاركة فى الانتخابات بها تمييع فى قضية الولاء والبراء ويجب اللجوء إلى شرع الله سبحانه وتعالى لا إلى الأغلبية، وبها –أى الانتخابات - الديمقراطية التى تعنى رد الأمور إلى الشعب لا إلى الشريعة الإسلامية لذلك نرى البعد عنها، فهذا البلاء الذى يأتى به بعض منتسبا للتيارات الإسلامية من ترشيح النساء وتأييد الأقباط فى الانتخابات بلاء فوق بلاء".

- إسلاميون ينشرون تسجيلا صوتيا لبرهامى يحرم المشاركة فى الانتخابات ويؤكد: ترشح الأقباط والمرأة بلاء.. ونائب رئيس الدعوة السلفية: الإخوان وراء نشرها والفتوى تتغير والشعب كان يقاطع الانتخابات قبل الثورة