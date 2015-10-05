رئيس"الخدمات البيطرية": لا نية لإلغاء قرار استئناف تطبيق حظر ذبح البتلو

قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم استئناف قرار حظر ذبح البتلو وتطبيقه بـ 480 مجزر لحوم والمجازر الكبرى، ومحلات الجزارة والشوادر بالمحافظات وتحويل المخالفات لجهات التحقيق.

وأضاف رئيس الهيئة: "لا توجد نية حول إلغاء القرار"، موضحا أنه تم السماح بالذبح خلال أيام عيد الاضحى المبارك بصورة استثنائية، لزيادة الطلب على اللحوم ومن اجل سد النقص فى الإنتاج المحلى.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن استئناف تطبيق حظر ذبح البتلو إجباريا، ومنع تصديره حفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء لسد الفجوة، مضيفا أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تتولى تنفيذ القرار، بحظر ذبح عجول البتلو أقل من 250 كيلو جراما بمختلف المحافظات،وتجريمه تجريما كاملا، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

فيما يشمل قرار حظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، مالم يصل وزنها إلى 300 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح، ويشمل القرار حظر ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرامًا، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح، ويحظر ذبح الإناث العشار، ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.

- الحكومة تقرر استئناف تنفيذ حظر ذبح عجول "البتلو" ومنع التصدير..الزراعة:يطبق بــ480 مجزرا بالمحافظات ولجان رقابية على 4 مجازر بالقاهرة الكبرى وتحويل المخالفات للنيابة..والهدف هو حماية 600 ألف عجل سنويا