انتهت – ريال مدريد 1 وأتليتكو 1

يتعادل أتليتكو مدريد مع ضيفه ريال مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون بهدف لمثله.

تقدم ريال مدريد على مضيفه أتليتكو في دربي العاصمة الإسبانية بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة التاسعة.

وجاء هدف بنزيمة من عرضية رائعة أرسلها داني كارباخال من ناحية اليمين وسجلها الفرنسي برأسه.

في الدقيقة 20 حصل أتليتكو على ركلة جزاء بعد عدد من أخطاء سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

لكن حارس ريال مدريد كيلور نافاس تصدى لركلة الجزاء من أنطوان جريزمان.

وسارت المباراة هادئة وسيطر ريال مدريد عليها حتى جاءت الدقيقة 85.

ألفارو أربيلوا الظهير الأيمن لريال مدريد والذي اشترك بعد إصابة داني كارباخال عجز عن اللحاق بجاكسون مارتينيز المنطلق في الجناح الأيسر لأتليتكو ليرسل الأخير عرضية سجل منها فيتو في مرمى الميرنجي.

هدف بنزيمة:

التشكيل

يدفع رافا بينيتث المدير الفني لريال مدريد بتشكيل يغلب عليه التحفظ أمام أتليتكو في قمة ملعب فيسنتي كالديرون.

ريال مدريد معتاد على اللعب بثنائي فقط في وسط ملعبه يشكله لوكا مودريتش مع توني كروس.

لكن أمام أتليتكو يدفع بينيتث بكاساميرو في وسط الملعب مع كروس ومودريتش لزيادة التأمين الدفاعي.

في الوسط الهجومي يلعب إسكو في غياب جيمس رودريجز للإصابة.

ويلعب إسكو مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، ويجلس جاريث بيل على الدكة.

خط الدفاع يقوده سيرخيو راموس مع داني كارباخال ومارسيللو ورافايل فاران أمام مرمى الحارس كيلور نافاس.