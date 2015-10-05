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ليفانتي يسقط المتصدر فياريال.. ويمنح فرصة لريال مدريد

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ليفانتي يسقط المتصدر فياريال.. ويمنح فرصة لريال مدريد ليفانتي يسقط المتصدر فياريال.. ويمنح فرصة لريال مدريد

فالنسيا (إفي): قدم ليفانتي مباراة جيدة استغل فيها تفوقه العددي ليسيطر على الكرة ويلحق بضيفه فياريال، متصدر الليجا الإسبانية، الهزيمة الأولى له في المسابقة بفوز بهدف نظيف اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

وجاء طرد السلوفيني بويان يوكيتش (ق36) ليمثل نقطة التحول في المباراة، حيث سيطر

بعدها أصحاب ملعب سيوتات دي فالنسيا على مجريات الأمور وضغطوا على "الغواصة الصفراء" الذي تراجع لاعبوه للدفاع، حتى سجل ليفانتي هدف الفوز قبل سبع دقائق على نهاية اللقاء بهدف للبرازيلي ديفرسون بروم سيلفا.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة ليحافظ مؤقتا على الصدارة، وفي انتظار ما ستستفر عنه نتيجة دربي العاصمة بين أتلتيكو (12 نقطة) وريال مدريد (14 نقطة).

بينما ترك ليفانتي القاع بعدما رفع رصيده لست نقاط ليصبح في المرتبة الثامنة عشرة، التي تهبط بصاحبها لدوري القسم الثاني

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فيديو اليوم السابع