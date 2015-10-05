بالفيديو - أتليتكو يقتنص ريال مدريد من ثغرة أربيلوا

كاد ريال مدريد أن يقتنص الفوز على مضيفه أتليتكو، لكن الأخير خطف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر دربي العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد تقدم مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق كريم بنزيمة بضربة رأسية من المهاجم الفرنسي الدولي من كرة عرضية رائعة للظهير الأيمن الدولي دانيل كارباخال.

ووضح نجاح خطة رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد بوضع ثلاثي ارتكاز في وسط الملعب يقوده توني كروس مع لوكا مودريتش وكاساميرو.

هذه الخطة منحت ريال مدريد الأفضلية في وسط الملعب على أتليتكو، فبات الميرنجي يسترجع الكرة بشكل أسرع ويمنع صاحب الأرض من بناء هجماته.

لكن في وسط تلك السيطرة ارتكب سيرخيو راموس خطأ ساذجا حين أخفق في السيطرة على كرته مرتين، لينفرد تياجو مينديز نجم أتليتكو بمرمى الميرنجي.

راموس اضطر لعرقلة تياجو واحتسب الحكم ركلة جزاء، لكن الحارس المتوهج كيلور نافاس ردها بامتياز من أنطوان جريزمان.

ظل الأهلي مسيطرا حتى بعد خروج ظهيره الطائر كارباخال مصابا ودخول ألفارو أربيلوا في مكانه.

واشترك جاريث بيل في مكان إسكو لزيادة سرعة هجمات ريال مدريد.

لكن لا ريال مدريد وصل لمرمى أتليتكو ولا العكس.

هنا تدخل دييجو سيميوني المدير الفني لأصحاب الأرض بنجاح ودفع بجاكسون مارتينيز والذي صنع الفارق لأتليتكو بسرعته.

جاكسون مارتينيز ركض في الناحية اليسرى واخترق جبهة البطيء العجوز أربيلوا وأرسل عرضية سجل منها فيتو هدف التعادل لأتليتكو.

وبذلك عجز ريال مدريد عن استغلال خسارة برشلونة أمام سيفيليا. وقبع الميرنجي في المركز الثاني بـ15 نقطة خلف فياريال المتصدر بـ16 نقطة.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 13 نقطة.