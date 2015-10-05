بالفيديو - إبرا يحطم رقما قياسيا في انتصار سان جيرمان على مارسيليا

(إفي): حسم باريس سان جيرمان قمة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (ليج آ) لصالحه بفوز على ضيفه مارسيليا بهدفين لواحد، في مباراة الجولة التاسعة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء.

وقلب البي إس جي تأخره بهدف للبلجيكي ميشي باتشواي إلى فوز من ركلتي جزاء سجلهما وتسبب فيهما المتألق السويدي زلاتان إبرهيموفيتش.

وبهذين الهدفين أصبح إبرا، الذي أكمل أمس عامه الـ34، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بتسجيله 110 أهداف في 137 مباراة، ليتخطى البرتغالي باوليتا، الذي سجل 109 أهداف في 176 مباراة.

كما شهد اللقاء ركلة جزاء ضائعة للضيوف أهدرها المغربي عبدالعزيز برادة (ق55).

ويرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 23 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة البطولة التي يحمل لقبها، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، أنجيه وكان.

أما مارسيليا فيفشل في إنهاء بدايته غير الموفقة للبطولة ويمنى بالخسارة الخامسة له في المسابقة، ويواصل الصيام عن الانتصارات للجولة الثامنة تواليا، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.

شهدت المباراة إثارة في بدايتها، وطالب لاعبو الضيوف بركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة إثر لمس الكرة ليد أحد مدافعي باريس لكن الحكم احتسبها ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة، لم تسفر عن شيء.

ولاحت للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش فرصة مزدوجة لتسجيل الهدف الافتتاحي (ق22) لكن الدفاع والحارس ستيف مانداندا يتألقان في التصدي لها.

وواصل صاحب الأرض الضغط وكاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا أن يفتتح التسجيل (ق25) في أخطر فرص الشوط بعد انطلاقه من الجانب الايمن ومراوغته لمدافعين اثنين قبل أن يسدد بيسراه على حدود المنطقة لكن كرته مرت بجوار القائم الايمن.

وعكس سير المباراة، خطف مارسيليا هدف التقدم من عرضية رائعة لبرادة انقض عليها باتشواي برأسه ليسدد الكرة في شباك الحارس كيفن تراب.

لكن القدر يمنح الباريسيين ركلتي جزاء في أقل من خمس دقائق، حيث قام الحارس مانداندا بتدخل قوي مع إبرا لينال بطاقة صفراء وينجح النجم السويدي في تسجيل التعادل (ق41)، قبل أن يلمس مدافع مارسيليا رولاندو الكرة بيده لابعاد رأسية من جانب زلاتان، ليعود ويسجل الهدف الثاني (ق44).

ووقف التوفيق هذه المرة في وجه مارسيليا بعدما أهدر عبد العزيز برادة ركلة جزاء (ق55).

وأهدر زلاتان فرصة محققة لتسجيل هدف الاطمئنان (ق77) من عرضية للأوروجوائي إدينسون كافاني من الجانب الأيمن لينفرد بالمرمى، لكن الحارس مانداندا يتألق في التصدى لتسديدته.

وكان حارس باريس سان جيرمان، كيفن تراب، سدا منيعا لهجمات مارسيليا الذي كان يسعى للتعادل، ليقود المباراة إلى بر الأمان، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة وسابع انتصار في المسابقة.

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