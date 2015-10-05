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أمين "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يطالب المنصورى بالتنازل عن رئاسة الحزب

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أمين "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يطالب المنصورى بالتنازل عن رئاسة الحزب أمين "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية يطالب المنصورى بالتنازل عن رئاسة الحزب
أصدر محمد يكن الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية بيانا مفاجئا يفتح النار فيه على محمد المنصورى، الذى وقع الاختيار عليه ليكون رئيساً للأحرار الدستوريين، وطالبه بالتنازل عن منصبه محذرا باتخاذ الإجراءات القانونية فى حال الإصرار على موقفه.

وصرح "الأمين العام" فى البيان بأنه "وقع الاختيار على محمد المنصورى ليكن رئيساً للأحرار الدستوريين والذى ثبت من خلال جميع مواقفه مع الحزب ومع قياداته ورغم الفرص المتعددة التى منحت له أنه غير جدير بهذا المنصب".

وطالب "يكن " بأن يتنازل "المنصورى" عن هذا المنصب وحذره بأنه سيلجأ إلى الأساليب القانونية إذا أصر على موقفه.

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مصر 365