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اليوم.. "ثقافة سوهاج" تقيم عروضا فنية وأمسية شعرية احتفالا بانتصارات أكتوبر

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اليوم.. "ثقافة سوهاج" تقيم عروضا فنية وأمسية شعرية احتفالا بانتصارات أكتوبر اليوم.. "ثقافة سوهاج" تقيم عروضا فنية وأمسية شعرية احتفالا بانتصارات أكتوبر
قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن الفرع سيحتفل اليوم الاثنين بانتصارات أكتوبر، وذلك بتقديم العديد من المحاضرات الثقافية والعروض الفنية، حيث ستتم إقامة احتفالية ثقافية فنية بقصر ثقافة طهطا تتضمن محاضرة ثقافية بعنوان (نصر أكتوبر المجيد) يحاضر فيها الشيخ محمد عبد الحميد وأمسية شعرية للشعراء وليد عبد الله رمضان وحسين عارف وعرض كورال أطفال قصر ثقافة طهطا.

كما ستتم إقامة ندوة مكتبية عن السادس من اكتوبر بمكتبة أم دومة وإقامة محاضرة ثقافية ببيت ثقافة أخميم بعنوان "حرب أكتوبر بطولات أبطال".

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مصر 365