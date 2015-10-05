31 أكتوبر.. انطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة لـ282 ألف طفل بالأقصر

تستعد مديرية الطب الوقائى بمحافظة الأقصر لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى 31 من شهر أكتوبر الجارى وتستمر لمدة 18 يومًا حتى 21 من نوفمبر المقبل وتستهدف الحملة 282 ألفا و368 طفلًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأوضحت الدكتور رقية ناصر مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالأقصر أن حملة تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة هى حملة وقائية تهدف إلى تخفيض نسب الإصابة بالمرض بين الأطفال ورفع مناعتهم ضد المرض وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين فى الفئة العمرية من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات أى حتى مرحلة الصف الخامس الابتدائى ويقوم بها القسم الوقائى بمديرية الصحة، حيث يتم تطعيم الأطفال عن طريق الحقن.

وأضافت مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالأقصر، أن المديرية ستقوم بتشكيل لجان وتخصيص فرق متحركة من الأطباء للمرور على المدارس ورياض الأطفال وأخرى للمرور على أماكن التجمعات السكانية والوحدات الريفية مع الاستعانة بالممرضات المتواجدات بالوحدات الصحية بالقرى والنجوع بالمناطق النائية والمدن بالمجان.