بهذه الخطوات تحصلين على أناقة أمل علم الدين

لقد باتت المحامية اللبنانية أمل علم الدين، زوجة النجم "جورج كلوني" George Clooney، إحدى أكثر النساء أناقة في العالم، بسبب أسلوبها الرائع والمميز في الموضة، ما جعل كثيرات من نساء العالم يعشقن أسلوبها، ويرغبن في أن يستوحين منه، خصوصاً في أحدث إطلالتين لها. لذلك، سنساعد اليوم هؤلاء النساء في الحصول على إطلالات مشابهة، بواسطة هذه الخطوات:

الإطلالة الأولى: اختارت فيها أمل فستاناً أخضر قصيراً من "فيرساتشي" Versace، مع حذاء صيفي من نفس اللون. ولتحصلي على لوك مشابه، اختاري فستاناً بلون قوي، كالذي اخترناه نحن من "أوبينينغ سيراموني" Opening Ceremony، مع حذاء من نفس اللون، كالذي اخترناه من "ديسكوارد" Dsquared2، وأقراط بارزة، كالتي اخترناها من الكريستال من "ميو ميو" miu miu؛ ولا بدّ من تنسيق حقيبة يد ذهبية مع الإطلالة، كالتي اخترناها من "إيدي باركر" Edie Parker.

الإطلالة الثانية: اختارت فيها أمل فستاناً رمادي اللون بسيط التصميم، وبإمكانك أن تختاري فستاناً مشابهاً من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabban، ثمّ نسّقيه مع حذاء ذي تصميم مُبتكر، كالذي اخترناه من "بالمان" Balmain، مع مقدمة معدنية ذهبية، ولا تنسي حقيبة اليد ذات التصميم الكلاسيكي، كالتي اخترناها من "مارني" Marni. وطبعاً، ثمة أقراط ناعمة يدخلها اللون الذهبي، كالتي اخترناها من "ايزابيل مارانت" Isabel Marant.

الإطلالة باللون الأخضر تصلح للسهرات، فيما الإطلالة بالفستان الرمادي مناسبة للزيارات المسائية؛ وكلّ ما عليك فعله أنت هو أن تتخيّري بين الاثنتين، حسب المناسبة التي تنوين حضورها.

سيعجبك أيضاً: