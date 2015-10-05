4 خرافات لا تعرفها عن الزبادى..مش كله صحى والبعض منه يحتوى على سكريات عالية

الزبادى من الأطعمة المفيدة للغاية، حيث يتمتع بفوائد صحية مثيرة ويعزز عملية الهضم ويقوى العظام والأسنان، وكما كشفت الأبحاث الطبية الحديثة فإنن الزبادى يساهم فى الحد من الإصابة بالسرطان ويقى من الإصابة بالتسمم الغذائى ويقوى الذاكرة.

وكشف تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الخرافات التى تتعلق بالزبادة، وهى تشمل:

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>1.الزبادى كله صحى: وهى معلومة غير صحيحة، حيث تحتوى بعض أنواع الزبادى على سكريات أكثر من الدونتس والحلويات، وخاصة الأنواع قليلة الدهن، كما تحتوى الكثير من أنواع الزبادى على ألوان صناعية والكثير من المواد الضارة.>2. كل أنواع الزبادى تحتوى على أنواع صحية من البروبيوتك أو الخمائر الحيوية، وهذا غير حقيقى، حيث تتسبب عمليات النقل والتخرين الخاطئة فى تثبيط فاعلية هذه المركبات، وبالتالى لا يستفيد الإنسان منها.>3. الزبادى هو المصدر الأفضل للبروبيوتك وهذا غير صحيح، وتوجد بالفعل الكثير من الأطعمة التى تحتوى على تركيزات أعلى من الخمائر الحيوية.>4. الأشخاص المصابون بحساسية اللاكتوز يمكنهم تناول الزبادى دون مشاكل: وهى معلومة خاطئة، حيث يعتمد الأمر على كمية سكر اللاكتوز فى الزبادى، كما أن الزبادى قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه اللاكتوز.