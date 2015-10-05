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مدير عام الآثار السورية: مقاتلو داعش دمروا قوس النصر فى "تدمر"

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مدير عام الآثار السورية: مقاتلو داعش دمروا قوس النصر فى "تدمر" مدير عام الآثار السورية: مقاتلو داعش دمروا قوس النصر فى "تدمر"
قال مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف فى سوريا إن مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية نسفوا قوس النصر وهو من الآثار الرئيسية فى مدينة تدمر الأثرية بعد أن دمروا معبدين أثريين فى ذلك المكان الواقع بوسط سوريا فى الأشهر الأخيرة.

وقال عبد الكريم لرويترز إن مصادر فى تدمر أكدت تدمير قوس النصر الذى يعد جوهرة فى مجموعة الآثار الرائعة فى تدمر.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد دمر معابد فى تدمر التى تعود للعصر الرومانى وتقع ضمن مواقع التراث العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والتى سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية من القوات الحكومية السورية فى مايو وقام بتلغيم آثار أخرى ومبان تاريخية. ويعتبر التنظيم تلك الآثار دنسا .
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