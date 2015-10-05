الجيش الأمريكى: التحالف الدولى يشن 16 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

صرح مسئولون بقوة المهام المشتركة لعمليات "العزيمة الصلبة" بان الطائرات الامريكية والتحالف الدولى شنت ست غارات جوية ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدن الحسكة والرقة و مارع فى سوريا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية، ان الغارات اسفرت عن قصف عدد من الوحدات التكتيكية والمواقع القتالية وحفًارين تابعين لداعش، بينما نفذت القاذفات والطائرات المقاتلة التابعة للتحالف الدولى عشر غارات جوية اخرى بالقرب من مدن البغدادى والحويجة والفلوجة وكركوك والرمادى وسنجار والسلطان عبد الله فى العراق خلال نفس الفترة مما ادى إلى تدمير موقع لقذائف الهاون وكميات من الآليات والأسلحة الثقيلة التى يتملكها عناصر داعش.

وقال مسئولون امريكيون ان الغارات الجوية التى يتم تنفيذها فى اطار عملية العزيمة الصلبة تسعى إلى تقويض تنظيم داعش والتهديدات التى يمثلها للعراق وسوريا و المنطقة، وأضافوا ان تدمير الأهداف التابعة لداعش ستحد من قدرة التنظيم على القيام بعمليات إرهابية فى المنطقة حسبما ذكر البيان.

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