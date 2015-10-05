انضمام 8 من الأهلي.. تعرف على قائمة منتخب مصر النهائية

أغلق هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمته لمواجهتي السنغال وزامبيا الوديتين الشهر الجاري في الإمارات بضم ثمانية لاعبين من الأهلي.

وودع الأهلي بطولة كأس الكونفدرالية من الدور نصف النهائي بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين.

وكان كوبر قد ضم ستة محترفين هم عمرو وردة ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد الشافي ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا".

ولحق بهم بسباعي الزمالك.. وهم: أحمد الشناوي، علي جبر، عمر جابر، طارق حامد، محمود عبد المنعم "كهربا"، باسم مرسي، وأحمد حسن مكي.

وخرج أيمن حفني وحازم إمام للإصابة.

والثنائي غير المقيد رامي ربيعة وأحمد حجازي من الأهلي. مع حارس المرمى من سموحة وإنبي.. المهدي سليمان وعلي لطفي.

وبعد خسارة الأهلي انضم ثمانية لاعبين وهم:

شريف إكرامي وسعد سمير وصبري رحيل وباسم علي وعبدالله السعيد ومحمد حمدي زكي ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

والتالي القائمة كاملة وتضم 25 لاعبا:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي - المهدي سليمان

الدفاع: رامي ربيعة - أحمد حجازي - علي جبر - سعد سمير - صبري رحيل - باسم علي - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد النني - طارق حامد - عمر جابر - محمود كهربا - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمد حمدي زكي - مؤمن زكريا - عمرو وردة - محمود تريزيجيه

الهجوم: باسم مرسي - عمرو جمال - أحمد حسن مكي - أحمد حسن "كوكا"