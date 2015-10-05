الأهلي: قرارات حاسمة خلال 48 ساعة ونعد بتغيير كامل

يرى أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي أن جماهير النادي من حقها المطالبة برحيل المجلس عقب نهاية موسم 2014-2015 بلا بطولات لفريق كرة القدم.

وخرج الأهلي من موسم 2014-2015 بدون بطولات عقب فشله في استكمال مشواره بكأس الكونفدرالية بالخسارة من أورلاندو بايرتس 5-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال سعيد في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "رغم كل الإنجازات التي يحققها الأهلي في باقي الألعاب فأن من حق جماهير النادي أن تطالب برحيلنا بسبب فشل فريق كرة القدم".

واعترف نائب رئيس الأهلي بأن فريق كرة القدم مر بوعكة كبيرة هذا الموسم.

وأضاف "قادرون على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة فريق الكرة خلال 48 ساعة، ونعد الجماهير بتغيير كامل للأفضل".