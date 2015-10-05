مبروك يكشف الخطة التي لم تتم في خسارة الأهلي

كشف فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن الخطة التي كان يتمنى أن تطبق كاملة ليتفادى الفريق خسارته على أرضه أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي تقدم بهدفين نظيفين ثم خسر في النهاية 4-3 على ملعب السويس، ليفشل عن التأهل إذ كان قد خسر كذلك ذهابا بنتيجة 1-0.

وقال فتحي مبروك خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نلعب بخطة هجومية وهذا واضح من التشكيل ووجود ثنائي هجوم".

وتابع "كذلك كنا نحاول غلق وسط الملعب بوجود حسام عاشور بجوار أحمد فتحي".

وأكمل "الهدف كان الضغط على أورلاندو من منتصف ملعبه. لكن هذا لم يحدث بشكل كامل".

وأضاف "الخطة لم تنفذ حتى النهاية. الأمور باتت أصعب وفي النهاية المفاجأة جاءت من جانب أورلاندو بتلك الأهداف".