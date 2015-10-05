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' ما حدث في الزمالك لسنوات يحدث الآن في الأهلي '

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' ما حدث في الزمالك لسنوات يحدث الآن في الأهلي ' ' ما حدث في الزمالك لسنوات يحدث الآن في الأهلي '

يشعر طارق مصطفى نجم الزمالك السابق بأن ما يحدث في الأهلي هذه الأيام مر به ناديه من قبل لسنوات.

وخرج الأهلي من موسم 2014-2015 بدون بطولات عقب فشله في استكمال مشواره بكأس الكونفدرالية بالخسارة من أورلاندو بايرتس 5-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لقناة صدى البلد: "استعجب مما حدث داخل الأهلي هذا الموسم من خلافات داخل فريق الكرة".

وأضاف "تعودنا أن تحدث الاعتراضات والخلافات بين اللاعبين والجهاز الفني في الزمالك طوال السنوات الماضية، وهو ما حدث هذا الموسم في الأهلي".

وضرب طارق مصطفى أمثلة بما حدث من عدة لاعبين مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وجمال حمزة وغيرهم لسنوات في الزمالك.

وأوضح أن سبب عدم حدوث ذلك الآن في الزمالك هو وجود مجلس حازم في القلعة البيضاء على عكس نظيره في القلعة الحمراء.

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فيديو اليوم السابع