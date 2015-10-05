أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انفراجة في أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور

Google+ Print
انفراجة في أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور انفراجة في أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور

حدثت انفراجة في الساعات الأخيرة في الأزمة الواقعة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومهاجم الفريق الأبيض باسم مرسي.

وكان مرتضى منصور قد هاجم باسم مرسي على الهواء بسبب اتصالاته بأفراد الأولتراس ودفاعه عن علي جبر مدافع الفريق. مما جعل الأخير يعلن رغبته في الرحيل يناير المقبل.

طالع بالفيديو - مرتضى وباسم مرسي .. 5 مشاهد نارية تختتم ليلة الزمالك

وعلم FilGoal.com أن اجتماعا جرى بين مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأحمد دويدار مدافع الزمالك لمناقشة الأزمة.

وكان وجود دويدار بصفته أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق في ظل انضمام القادة لمعسكر منتخب .

ذلك بجانب صداقته القوية لباسم مرسي لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وسيتواصل دويدار مع باسم مرسي لاحتواء الأزمة سريعا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»