انفراجة في أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور

حدثت انفراجة في الساعات الأخيرة في الأزمة الواقعة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومهاجم الفريق الأبيض باسم مرسي.

وكان مرتضى منصور قد هاجم باسم مرسي على الهواء بسبب اتصالاته بأفراد الأولتراس ودفاعه عن علي جبر مدافع الفريق. مما جعل الأخير يعلن رغبته في الرحيل يناير المقبل.

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وعلم FilGoal.com أن اجتماعا جرى بين مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأحمد دويدار مدافع الزمالك لمناقشة الأزمة.

وكان وجود دويدار بصفته أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق في ظل انضمام القادة لمعسكر منتخب مصر.

ذلك بجانب صداقته القوية لباسم مرسي لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وسيتواصل دويدار مع باسم مرسي لاحتواء الأزمة سريعا.