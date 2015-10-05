محمد عبد الوهاب ينضم لحزب المؤيدين لإقالة مبروك

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن هناك اتجاها كبيرا لتغيير الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك.

وكان أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي قد صرح عبر برنامج مع شوبير أن رأيه هو تعيين مدير فني أجنبي بشرط ألا يكون البرتغالي مانويل جوزيه.

وصرح عبد الوهاب للصحفيين كذلك "الاتجاه السائد هو تغيير الجهاز الفني وهو ما سيتضح خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة النادي".

وجاءت تصريحات عبد الوهاب بعدما ودع الأهلي الكونفدرالية الإفريقية إذ خسر الفريق الأحمر ذهابا 1-0 أمام أورلاندو بايرتس و4-3 إيابا في مصر.