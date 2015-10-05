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محافظ المنيا يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

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محافظ المنيا يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية محافظ المنيا يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية
عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية،بحضور اللواء حسن سيف مدير الأمن وعبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة والمستشار عبد الحميد كامل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالمنيا.

أكد المحافظ على أهمية المرور بالاستحقاق الثالث بأمان وسلام، موضحا أهمية البرلمان القادم فى تغيير وجه وشدد على توفير وتسخير كافة إمكانيات المحافظة للخروج بالانتخابات بشكل لائق وحضارى،مع ضرورة تمكين الناخبين للإدلاء بأصواتهم بحيادية تامة وعدم التدخل فى اختياراتهم.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بتوفير أماكن لائقة كاستراحات للقضاة والقوات التى ستشارك فى أعمال التامين ورفع تقارير فورية بالاحتياجات لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة للإشراف على اللجان.

كما وجه المحافظ خلال الاجتماع المسئولين التنفيذيين بالتزام الحياد التام مع كافة المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة المحافظة وإقصاء المخالفين من مواقعهم واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، مشيرا إلى أنه تم تحصيل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه من كل مرشح عن طريق الوحدة المحلية التابع لها تكلفة إزالة الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين.
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