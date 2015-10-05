"العسكرية المصرية وتحديات بناء الوطن".. ندوة بإعلام طنطا

ظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس الأحد، احتفالية كبرى بقاعة المجمع الإعلامى بطنطا، بمناسبة احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف فاطمة الدمرداش مدير الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا مدير عام إعلام الغربية، وبحضور اللواء إبراهيم عمار رئيس جمعية العسكريين المصريين ومجموعة من قدامى المحاربين، والمقدم وليد توفيق مندوب عن اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن الغربية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقه حدادا على أرواح شهداء أكتوبر وشهداء مصر، ثم قدم الإعلامى إبراهيم عبد النبى، التهنئة لجميع الحضور من أبناء مصر وأبناء محافظة الغربية بهذه الذكرى العطرة، مؤكدا أن أكتوبر 73 هو فخر واعتزاز ليس للمصريين فقط، وإنما للعرب جميعا، وأكد أن دماء شهدائنا الذكية كتبت ميلادا جديدا لمصرنا الحبيبة.

وأعربت فاطمة الدمرداش وكيلة الوزارة عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفالية القومية، مؤكدة أن الهدف الأساسى منها هو تعريف وتثقيف الطلبة والشباب والجمهور العام بتاريخ وبطولات العسكرية المصرية، وخاصة فى حرب أكتوبر، والتعريف بدور الجيش المصرى بثورتى يناير و30 يونيو وفى حماية الوطن وسلامة الدولة ومواجهة الإرهاب، والتعريف بحروب المعلومات والشائعات وكيفية مواجهتها، والدور الوطنى للجيش المصرى فى بناء وتنمية مصر، وأبرزها قناة السويس الجديدة.

وأشار سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا إلى إن المواقف والتاريخ أثبتت أن العسكرية المصرية وقواتنا المسلحة، هى دائما الضامن الحقيقى لسلامة وحفظ مقدسات هذا الوطن.

وقال مهنا، أن الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا لا تدخر جهدا فى تنظيم وإقامة الاحتفالات الوطنية والقومية والتثقيفية والتى تخدم قضايا الوطن.