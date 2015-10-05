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مرشح "الوفد" ببورسعيد: ملتزم بالبرنامج الحزبى وقضايا المنطقة الحرة

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مرشح "الوفد" ببورسعيد: ملتزم بالبرنامج الحزبى وقضايا المنطقة الحرة مرشح "الوفد" ببورسعيد: ملتزم بالبرنامج الحزبى وقضايا المنطقة الحرة
قال عبد الرحمن إبراهيم حسن بصلة، الشهير بعبد الرحمن بصلة، مدير مكتب جريدة الوفد ببورسعيد، والمرشح على المقعد الفردى بالدائرة الأولى عن حزب الوفد، أنه ملتزم بالبرنامج الحزبى، الذى يلتزم بالرؤية المستقبلية والاقتصادية والتنموية لمصر وشعبها.

وأضاف، أن أجندته حاله فوزه بالبرلمان، تشمل تطوير المنطقة الحرة وطرح البدائل لمواجهة البطالة، وتدهور الحالة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى حلول جادة لمشاكل الإسكان الخاصة بالشباب الباحث عن مسكن يتلاءم مع مستقبله.

وأوضح "بصلة"، أن هناك قضايا أخرى يحملها للتنمية السياحية والصناعية والزراعية بالمحافظة، والاستفادة من موقع بورسعيد الفريد، والذى يعتبر أفضل موقع ملاحى وتجارى فى العالم.

وفى السياق ذاته أكد بصلة، أن هناك مستقبلاً لميناء شرق بورسعيد، فى حالة إذا صدقت والتزمت بوعودها بتنفيذ المخطط الشامل لشرق التفريعة ببورسعيد.

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مصر 365

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