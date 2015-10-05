أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ائتلاف "الجبهة المصرية":تلقينا اتصالا هاتفيا من أحمد شفيق لتأكيد دعمه لنا

Google+ Print
ائتلاف "الجبهة المصرية":تلقينا اتصالا هاتفيا من أحمد شفيق لتأكيد دعمه لنا ائتلاف "الجبهة المصرية":تلقينا اتصالا هاتفيا من أحمد شفيق لتأكيد دعمه لنا
قال حسين الزعيرى، المرشح عن قائمة ائتلاف الجبهة المصرية لغرب الدلتا، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا، من الفريق أحمد شفيق من أبو ظبى يؤكد دعمه ومساندته للقائمة.

وأضاف الزعيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شفيق قال نصاً "أثق فى أهالى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وفى قدرتهم على التفرقة بين نواب الحزب الوطنى المنحل والسلفيين وبين أعضاء الجبهة المتواجدين فى الشارع المصرى باستمرار، ويعرفهم المواطنون ويعرف جهودهم فى تحقيق مطالبهم".

وأشار الزعيرى، إلى تأكيد الفريق شفيق على دعم الجبهة ومساندتها حتى وهو خارج البلاد وأنه يقوم بالفعل بالاتصال بأنصاره بمصر وحثهم على المشاركة بالانتخابات ودعم الجبهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365