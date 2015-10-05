ائتلاف "الجبهة المصرية":تلقينا اتصالا هاتفيا من أحمد شفيق لتأكيد دعمه لنا

قال حسين الزعيرى، المرشح عن قائمة ائتلاف الجبهة المصرية لغرب الدلتا، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا، من الفريق أحمد شفيق من أبو ظبى يؤكد دعمه ومساندته للقائمة.

وأضاف الزعيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شفيق قال نصاً "أثق فى أهالى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وفى قدرتهم على التفرقة بين نواب الحزب الوطنى المنحل والسلفيين وبين أعضاء الجبهة المتواجدين فى الشارع المصرى باستمرار، ويعرفهم المواطنون ويعرف جهودهم فى تحقيق مطالبهم".

وأشار الزعيرى، إلى تأكيد الفريق شفيق على دعم الجبهة ومساندتها حتى وهو خارج البلاد وأنه يقوم بالفعل بالاتصال بأنصاره بمصر وحثهم على المشاركة بالانتخابات ودعم الجبهة.