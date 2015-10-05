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بالصور.. إخماد حريق شب فى سيارة ملاكى بميدان الملك عبد الله بكفر الشيخ

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شهد ميدان الملك عبد الله بمدخل مدينة كفر الشيخ من ناحية كمين القرضاوى التهام النيران لمحتويات السيارة الملاكى "ل.ا.ج 2673" والجزء الأمامى منها، ولم يصب مستقلوها بأى إصابات.

وتلقت شرطة نجدة كفر الشيخ بلاغاً بوجود حريق بسيارة ملاكى بميدان الملك عبد الله بمدخل مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى وقوة من مركز شرطة قسم أول كفر الشيخ، وتم إخماد النيران ولم تمتد للجزء الخلفى للسيارة ولكنها أصابت الجزء الأمامى والتهمت كل محتوياتها من الداخل، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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