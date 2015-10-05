الحصيني: ملتقى الوحدة الوطنية بجازان يعزز الولاء والانتماء

أكد د. محمد الحصيني المشرف العام لوزارة التعليم رئيس التربية الوطنية والاجتماعية المشرف التنفيذي على ملتقى الوحدة الوطنية التعليمي بجازان، أن الملتقى يهدف إلى مناقشة محاور مهمة تصب في العناية بوسائل الإثراء لتعزيز الهوية الوطنية كسلوك إيجابي يمارس في حياة الطلاب والطالبات، ويعزز الولاء والانتماء للوطن المعطاء وقيادته الحكيمة.

وقال د. الحصيني إن الملتقى يأتي ضمن حرص وزارة التعليم لتحقيق رسالتها التربوية والتعليمية والوطنية في بناء البشر وإعداد المواطن الصالح ديناً وعلماً وسلوكاً وولاءً، مشيراً إلى أن وزير التعليم د. عزام الدخيل قد وجه بإقامة الملتقى في منطقة جازان والذي يعد الرابع على مستوى المملكة دعماً لجنودنا في الحد الجنوبي.

وأضاف أن الملتقى سيحظى بمشاركة نخبة متميزة من أهل العلم والفكر والاختصاص، من بينهم المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء د. صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس "متحدثون رئيسون" بورقتي عمل عن الوطن والحقوق والواجبات، وسيكون ضيف الملتقى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والمستشار بالديوان الملكي والأمين العام بدارة الملك عبدالعزيز المكلف د. فهد بن عبدالله السماري الذي سيطرح ورقة عمل عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول الشراكة بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز لتحديث مناهج التاريخ الوطني السعودي.

ويشارك في الملتقى عدد من المهتمين بالجانب الوطني، وبعض الإعلاميين ورجال الفكر والثقافة وأكثر من (200) مشرف ومشرفة من مناطق المملكة.