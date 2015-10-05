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أمانة المدينة تنجز 70% من توسعة طريق المدينة - المهد

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أمانة المدينة تنجز 70% من توسعة طريق المدينة - المهد أمانة المدينة تنجز 70% من توسعة طريق المدينة - المهد

    أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الدراسات والإشراف 70% من المرحلة الأولى لتوسعة لطريق المدينة - المهد.

وقال وكيل الأمين للدراسات والإشراف بالأمانة م. عدنان السيد، إن الأمانة بادرت بتنفيذ مشروع توسعة طريق المدينة - المهد في مرحلته الأولى بطول 70 كلم وبنسبة 70%، وبتكلفة تبلغ 23 مليون ريال، وذلك بعد ملاحظة كثافة الحركة المرورية على الطريق وما تشهده المنطقة من توسع في الخدمات.

وأضاف السيد أن المشروع يشمل تنفيذ توسعة حارات الطريق القائم لتصبح بعرض 14 متراً، مع تنفيذ طبقة إسفلتية سطحية بكامل عرض الطريق لرفع الكفاءة التشغيلية مما يزيد من المحافظة على أصول الطريق، إضافة إلى تنفيذ أعمال تصريف المياه من عبارات صندوقية وانبوبية، وعمل حمايات على جانبي الطريق، وكذلك تنفيذ أعمال السلامة المرورية من لوحات تحذيرية وإرشادية، وعمل الدهانات والمحددات البارزة.

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