وزير خارجية بنين: المملكة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة الحجاج وسخرت كافة الإمكانيات

التقى وزير الصحة م. خالد الفالح بجدة أمس وزير الخارجية بجمهورية بنين والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء نقل الوزير للضيف تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وحكومة وشعب المملكة لجمهورية بنين حكومة وشعباً في وفاة عدد من حجاج بنين في حادث التدافع الأليم بمشعر منى كما خص بالتعازي ذوي المتوفين رحمة الله عليهم.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية بنين عن عزائه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وشكرها لما تبذله المملكة من جهود كبيرة لخدمة الحجاج وتسخير كافة الإمكانيات ليؤدوا مناسك حجهم في يسر وسهولة مقدراً التعامل الراقي لحكومة المملكة مع حادث التدافع ورعايتها للمصابين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم، مؤكداً تفهم حكومة بنين حكومة وشعب أن ماحدث كان قضاءً وقدراً.

وتعليقاً على زيارته للمستشفيات للاطمئنان على صحة المصابين من بنين فقد أبدى وزير خارجية بنين إعجابه بتطور مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المملكة للحجاج والتي كانت العامل الرئيسي بفضل الله في تعافي عدد كبير من المصابين في وقت وجيز، مشيداً بالاجهزة الطبية المتطورة والتقنيات الحديثة في المستشفيات مما يدل على جودة الخدمات الصحية وإمكانياتها العالية.

وفي ختام الزيارة قدم وزير الخارجية الضيف شكره للمملكة لما حظي به حجاج جمهورية بنين من الاهتمام والتعاون خلال موسم الحج، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية وتضامن جمهورية بنين مع المملكة حكومة وشعباً.