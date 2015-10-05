نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك فهد الطبية حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمس في بهو قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة.

واستهل المدير العام التنفيذي د. محمود بن عبدالجبار اليماني الحفل بتهنئة منسوبي المدينة بالعيد المبارك وللحجاج بأداء مناسكهم لهذا العام، داعياً الله أن يُعيده على الجميع بالخير والقبول وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-.

وأكد د. محمود على أن حفل المعايدة يعزز روح المحبة والألفة، ويقوي روابط الأخوة بين موظفي المدينة الطبية، وكذلك يهيئ الفرصة للجميع لمقابلة زملائهم من الإدارات المختلفة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، منوهاً بأن اللقاءات الدورية العامة لمنسوبي المدينة هي إحدى استراتيجيات مدينة الملك فهد الطبية لتعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل الاجتماعي بين الموظفين بعضهم البعض، ونشر روح الألفة والمحبة بين منسوبيها، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب بروح الفريق الواحد.