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مليونا دولار من المملكة للوكالة الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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مليونا دولار من المملكة للوكالة الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مليونا دولار من المملكة للوكالة الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

    استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن د. سامي الصالح أمس الممثل العام لوكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) د. عمر الرفاعي، ومنير منه مدير العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة وذلك بمقر السفارة في العاصمة الأردنية عمّان، بعد ذلك قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بتسليمهما شيكا ماليا بقيمة مليوني دولار أمريكي تمثل مساهمة المملكة في دعم موازنة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لهذا العام 2015م.

من جانبه، ثمن الممثل العام للوكالة هذه المساهمة والدعم المستمر من قبل المملكة لبرامج الوكالة، وقدم شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-على تجاوبه الدائم مع برامج الوكالة ودعمه منقطع النظير للاجئين الفلسطينيين في كل مكان.

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