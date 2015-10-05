الدوائر والمؤسسات الحكومية تستقطع الساعات الأولى للاحتفاء بعيد الأضحى واليوم الوطني

استقطعت الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الساعات الأولى للعمل من صبيحة أمس لتبادل المعايدة بين منسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي تنظيم حفلات المعايدة ضمن برامجها الاجتماعية بهدف إتاحة الفرصة لمنسوبيها للالتقاء وتبادل وجهات النظر وتقوية أواصر الأخوة بينهم وتوفير بيئة عمل مناسبة سعياً للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

ورفع منسوبو الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وبمناسبة اليوم الوطني 85 ونجاح موسم حج هذه العام لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.