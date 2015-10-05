وزير الخارجية السنغالي: حادث تدافع منى كان قضاءً وقدراً وخارجاً عن الإرادة

التقى وزير الصحة م. خالد الفالح بمكتبه بجدة أمس وزير الخارجية بجمهورية السنغال والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء نقل الوزير للضيف تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وحكومة وشعب المملكة لجمهورية السنغال حكومة وشعباً في وفاة عدد من حجاج السنغال في حادث التدافع بمشعر منى وبالذات ذوو المتوفين رحمة الله عليهم.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية السنغال عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ماتبذله من جهود جبارة لخدمة الحجاج وتسخير كافة الإمكانيات ليؤدوا مناسك حجهم في يسر وسهولة مقدراً التعامل الراقي حكومة المملكة التي لا تألو جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين مع حادث التدافع، ورعايتها للمصابين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم، مؤكداً أن ماحدث كان قضاءً وقدراً وخارجاً عن الإرادة.

كما أعرب وزير خارجية السنغال عن تضامن حكومته مع المملكة التي لا تألو جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين ومستنكراً في الوقت نفسه الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الجهات ضد المملكة مستغلة هذا الحادث المؤلم بهدف التقليل من الخدمات الجليلة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، مختتماً حديثه بالشكر والعرفان للمملكة عامة ولوزارة الصحة خاصة فيما تقوم به من جهود كبيرة لخدمة الحجيج.