وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي يقلد 124 ضابطاً رتبهم الجديدة

قلد صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي في مكتب سموه 124 ضابطاً صدرت قرارات ترقيتهم في مختلف الرتب، حيث شملت الترقيات ترقية 22 من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، و39 من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وأربعة من رتبة رائد إلى مقدم، و12 من رتبة نقيب إلى رائد، وثمانية من ملازم اول إلى نقيب، و39 من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم اول.

يأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية –حفظه الله-، القاضي بترقية 665 ضابطاً في مختلف وحدات الحرس الوطني، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، حيث نقل سموه للضباط المترقين تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية، والتي ستكون بإذن الله دافعاً للمزيد من التفاني لخدمة بلادنا الغالية، متمنياً سموه التوفيق للجميع.

كما عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية –يحفظه الله–، داعين الله أن يمده بالصحة والعافية، كما أعربوا عن خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على ثقته ودعمه لمنسوبي الحرس الوطني، مؤكدين أن هذه الثقة الغالية سوف تكون دافعاً لبذل المزيد من الإخلاص والعطاء.

حضر التقليد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن مانع بن عمر أبا العلاء، وعدد من قادة الوحدات بالقطاع الغربي.