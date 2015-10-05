ظاهرة «إلنينو» تزداد قوتها.. وتشتد في نوفمبر

تشير معدلات نتائج النماذج العددية إلى زيادة في قوة ظاهرة إلنينو، والتي تتميز بارتفاع ملحوظ عن المعدل الطبيعي في درجة حرارة البحار في شرق ووسط المحيط الهادي بمحاذاة خط الاستواء، ويتوقع أن يكون تأثير هذه الظاهرة مستمراً إلى شتاء 2016. كما يشير أحد معايير الظاهرة وهو نينو 3,4 إلى أن الوضع يتجه إلى زيادة في قوة إلنينو حتى يصل إلى أقصى قيمة له في شهر نوفمبر. وتم دراسة نتائج المخرجات الإحصائية لسبعة عشر نموذجا عدديا لديناميكية المناخ، والمعمول بها في مركز أبيك للمناخ في كوريا للحصول على العوامل المؤثرة على المناخ ومعرفة الملامح المناخية للتغيرات في درجات الحرارة وكمية الأمطار لفصل الخريف.

وقد تشهد المملكة أمطاراً غزيرة لفترات محددة متأثرة بهذه الظاهرة، ففي عام 2009 تزامنت مع ظاهرة متوسطة للإلنينو حيث هطلت أمطار غزيرة في يومي 25 - 26 نوفمبر على جدة ومكة المكرمة أدت لسيول غير مسبوقة نجم عنها وفيات وأضرار فادحة للممتلكات، وتستمر الحرارة في كونها أعلى من معدلاتها الطبيعية كما كان الوضع في فصل الصيف في بداية ومنتصف فصل الخريف. أما عند نهاية الفصل فستكون الحرارة أقل من المعدل خاصة على شمال وشرق المملكة، وتكون الأمطار أعلى من المعدل على المنطقة الشمالية وأدنى من المعدل على المنطقتين الجنوبية والغربية في بداية فصل الخريف، وعند منتصف الخريف تمتد الزيادة في الأمطار من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الشرقية، وفي نهايته يتوقع أن تكون الأمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية في كل أنحاء المملكة.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهم الملامح المناخية لفصل الخريف الذي يستمر إلى 21 ديسمبر، حيث تتساوى ساعات الليل بالنهار وتتساقط أوراق الأشجار، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف وتتواجد السحب الممطرة والعواصف الرملية في أماكن متفرقة ويغلب الطقس اللطيف الممطر.

وتكون معدلات درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية، وكمية الأمطار متفاوتة فتكون معدلاتها 100 مم أو أقل في معظم المناطق إلا أن معدلاتها تفوق 200 مم في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.