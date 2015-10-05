النيابة العامة تحيل بلاغا يزعم التلاعب بأموال المعاشات فى عابدين للتحقيق

قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم من المحامى والناشط الحقوقى، أحمد فوقى، الذى زعم فيه وجود تلاعب بأموال المعاشات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لنيابة وسط القاهرة الكلية برقم صادر 1444 للتحقيق واتخاذ اللازم.

ذكر مقدم البلاغ رقم 15641 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، إنه بتاريخ 24 يونيو الماضى تقدم بطلب إلى مكتب تأمينات عابدين لصرف مستحقات والده الذى بلغ سن 60 عاما، بعد مدة قضاء 39 سنة خدمة فى القطاع العام، وكان الرد عليه بالتأجيل 15 يوما لاحقة.

وأوضح، أنه عقب انتهاء المدة المقررة اتجه إلى مكتب التأمينات إلا أنه فوجيء بردهم أن ملف خدمة والده الخاص بالعشر سنوات الماضية غير موجود، ثم طالبوه بالتوجه إلى مكتب تأمينات شبرا الذى أكد أن ضياع الملف يتطلب التحقيق، وتبين أن ملفات التأمينات الخاصة بعام 1996 غير موجودة دون إبداء أى أسباب.

وطالب فى نهاية البلاغ، التحقيق فى واقعة ضياع ملفات آلاف المواطنين بمكتب تأمينات عابدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين عن مكتب التأمينات، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.



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