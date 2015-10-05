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حبس عاطلين لحيازتهما 3 بنادق وعشرات الطلقات بالحوامدية

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حبس عاطلين لحيازتهما 3 بنادق وعشرات الطلقات بالحوامدية حبس عاطلين لحيازتهما 3 بنادق وعشرات الطلقات بالحوامدية
أمرت نيابة البدرشين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالأسلحة النارية وحيازة 3 بنادق وكمية كبيرة من الذخيرة، واعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها.

وردت معلومات للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية تفيد باتجار "سلام.خ" و"علاء.م" عاطلين بالأسلحة النارية واستعدادهما لترويج أسلحة وذخيرة على عملائهما.

وبإخطار اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهما، وبإعداد كمين لهما تمكن رئيس مباحث الحوامدية ومعاونيه النقيبان محمود سليمان ومحمد سعودى من ضبطهما وبحوزتهما 3 بنادق بالإضافة إلى 300 طلقة أمريكى و84 طلقة خرطوش و30 طلقة آلى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة والذخيرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

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مصر 365