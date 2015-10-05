ضبط مسئول توكيل مصر للبترول بالمنوفية لتلاعبه فى بيع 94 ألف لتر سولار

تمكنت مباحث التموين من ضبط مسئول عن توكيل مصر للبترول بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، وذلك لقيامه بالتصرف فى بيع 94 ألف لتر سولار فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مسئول عن توكيل مصر للبترول بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، وذلك لقيامه بالتصرف في بيع 94 ألف لتر سولار فى السوق السوداء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.