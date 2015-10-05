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إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

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إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم
أصيب مجند ومواطنين آخرين فى مشاجرة نشبت بمنطقة درب الطباخين بمدينة الفيوم، واستخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بإصابة مجند و2 آخرين بطلقات نارية فى أماكن متفرقة من جسدهم، وتبين أنهم أصيبوا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة درب الطباخين بمدينة الفيوم بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط 5 متهمين فى الواقعة، وتحرر محضر قيد برقم 9516 إدارى قسم الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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