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القبض على صيدلى بحوزته 18 ألف قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار فى الفيوم

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القبض على صيدلى بحوزته 18 ألف قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار فى الفيوم القبض على صيدلى بحوزته 18 ألف قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على صيدلى بحوزته 18 ألفا و130 قرصا مخدرا بقصد الاتجار وبيعها بالصيدليات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من النقيب على توفيق بأنه اشتبه هو والقوة المرافقة له فى سيارة ملاكى قيادة "أحمد.م.أ"، 27 سنة صيدلى مقيم ببندر الفيوم وبتفتيشها تم ضبط 18 ألفا و130 قرصا مخدرا واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة رقم 9591 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365