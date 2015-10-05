أرقام في الجول - 4 علامات سلبية تحققت بعد سقوط الأهلي أمام أورلاندو

التقدم بهدفين ثم الخسارة.. الفريق الذي قهر الأهلي مرتين في ملعبه ضمن أربعة علامات سلبية تحققت بخسارة المارد الأحمر 4-3 أمام أورلاندو.

بالفيديو - الأهلي يسقط برباعية.. وأورلاندو إلى نهائي الكونفدرالية

وودع الأهلي كأس الكونفدرالية يوم الأحد بنتيجة 5-3 بمجموع اللقائين من الدور نصف النهائي ليفشل في الحفاظ على لقبه.

تقدم الأهلي بهدفين نظيفين ثم استقبلت شباكه ثلاثة أهداف لأورلاندو قبل أن يسجل الفريقان هدفا في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة 4-3.

FilGoal.com يستعرض 4 أرقام سلبية يتحقق بعضها لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي في موسم سلبي.

فقد فشل الأهلي في التتويج بالدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقية بعدما حصد كأس السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح.

1) لعنة السوبر

في موسم موسم 2003-2004 حصد الأهلي كأس السوبر على حساب الزمالك بالفوز 3-1 بركلات الترجيح. لكنه فشل بعد ذلك في التتويج بالدوري الذي ناله الفريق الأبيض وخسر كأس مصر من المقاولون العرب وتُوج إنيمبا بدوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي ربع نهائي الاتحاد الإفريقي بالخسارة 4-0 أمام إينوجو رينجرز في ربع النهائي ذهابا والتعادل سلبيا إيابا.. كأس الاتحاد الإفريقي 2003.

اللعنة تكررت.. فاز على الزمالك بركلات الترجيح في كأس السوبر لكنه خسر كل البطولات التالية في موسم 2014-2015.

2) التقدم بهدفين ثم الخسارة

لم يحدث في تاريخ الأهلي بالمشاركات الإفريقية المختلفة أن تقدم بهدفين نظيفين ثم خسر المباراة.

وبشكل عام في كل البطولات.. لأول مرة منذ 2008 يتقدم الأهلي بهدفين نظيفين ويخسر وذلك حدث أمام باتشوكا المكسيكي في مونديال الأندية إذ سقط 4-2 في النهاية.

3) أورلاندو بايرتس

الفريق الوحيد من القارة السمراء الذي نجح في هز شباك الأهلي بثلاثة أهداف أو أكثر في مباراتين بالبطولات الإفريقية على ملعب النادي الأحمر.. هو أورلاندو بايرتس.

إذ سجل أورلاندو ثلاثية نظيفة فاز بها على الأهلي في ملعب الجونة نسخة 2013 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. اللقب الذي حسمه المارد الأحمر في النهاية على حساب الفريق ذاته بإسقاطه 2-0 في القاهرة.

4) رباعيتان في موسم واحد

تلقى الأهلي خسارة برباعية للمرة الثانية هذا الموسم 2014-2015.. كانت الأولى من الاتحاد 4-1 في الدوري المصري ثم الخسارة من أورلاندو 4-3.

لم يحدث في أخر 10 سنوات - على الأقل- أن اهتزت شباك الأهلي بأربعة أهداف في مباراتين رسميتين في الموسم نفسه.