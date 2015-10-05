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حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 5 أكتوبر 2015

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حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 5 أكتوبر 2015 حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 5 أكتوبر 2015

1- برج الحمل يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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يصل رجل برج الحمل إلى هدفه الذى وضعه لنفسه منذ البداية، ويقنع من حوله بوجهة نظره التى غالبا ما تكون صائبة، فهو رجل حكيم ويثق به الجميع لأنه صادق ومحب لمن حوله.

2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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مواليد برج الثور اجتماعيون ويحبون العائلة ويتفانون فى خدمتهم بكل الطرق والوسائل وهم بارين بأهاليهم ويقدمون الدعم لهم حتى إن كان قريبا من الدرجة الثالثة، ولذلك نجد رجل برج الثور مهم فى محيط العائلة، ويدعمه وزملاؤه فى العمل لكرم أخلاقه وطيب طبعه.

3- حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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رجال برج الجوزاء يتحكم فى أفعالهم كوكب عطارد، الذى يمكن أن يحوله بسهولة من رجل صالح ومثالى إلى العكس تماما، وعلى من يتعامل مع رجال هذا البرج لابد أن يحذروا من طبائعهم المتغيرة، لكن فى المجمل هم أصحاب شخصيات ممتازة

4-حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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الرجل مواليد برج السرطان عطوف ويقوم بدور الأم فى أوقات كثيرة نجده يساعد زوجته فى أعمال المنزل ويشترى احتياجات الأسرة، وهو الدور الذى بدأه من قبل مع أمه الذى يعشقها ويرتبط بها ارتباطا وثيقا ولصيقا، وعلى شريكة حياته أن تعى ذلك الارتباط وتعمل على توطيد أواصره.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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مولود برج الأسد رجل ذو حظ وافر وجاذبية مطلقة ويصفهم البعض بالأمراء وأو النبلاء، وهم مخلصين جدا لشركائهم مهما كانوا، لكنهم شديدو الغيرة على من يحبون.

6- حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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مولود برج العذراء رجل هادئ يعرفه الجميع بطباعه الطيبة والخلوقة ولا يتدخل فى شئون الآخرين، هو يتعلم من أخطائه ولا يكابر فى الاعتراف بها، فهو إذا أخطأ يحاول من إصلاح هذا الخطأ من دون خجل.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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رجل برج الميزان عاقل ورصين كفتى الميزان يتعاون دائما فلا يميل إلى رأى أو شىء إلا وكان واثقا من صدقه وإيجابيته، وهو عادل فى أحكامه خصوصا من يتعامل معهم عن قرب فى مجال العمل أو الأقرباء.

8- حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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هذا الرجل محبا لأصدقائه وعائلته حتى جيرانه، له سمات الشجاعة والثقة بالنفس ورغم ذلك فإنه لا ينسى الإساءة ويظل يتذكرها حتى ينال من الذى أساء إليه.¬¬
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9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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كثيرا ما نجد رجال برج القوس غاضبون، لكنهم يغضبون فقط فى حالات تعرض أى إنسان للظلم البين، ويدافعون عن المظلوم بكل ما لديهم من قوة ونفوذ.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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كثيرا ما نجد أصحاب هذا البرج من المشاهير والفنانين وأصحاب الأعمال التى تجلب الشهرة لأصحابها ودائما ما يسعى رجل برج الجدى وراء مصلحته الشخصية ما يجعله غير مستعد لأداء أى عمل دون أن يعرف العائد منه.

11- حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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مشاعر رجل برج الدلو رقيقة ومرهفة، لذلك نجده يعزف عن البرج بهذه المشاعر إذا لم يجد تجاوبا من الطرف الآخر خوفا من جرح مشاعره، مع ذلك لا يترسب فى قلبه أى شعور بالحقد أو الضغينة تجاه من أغضبه أو جرح مشاعره.

12- حظك اليوم يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015
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يتصف مواليد برج الحوت من الرجال بالذكاء والقدرة على تطويع كل ما لديهم ولدى المحيطين بهم لخدمتهم نتيجة للذكاء والفطنة التى يتمتعون بها، لكن يعيبهم افتقارهم للصبر وإسرافهم فى إنفاقهم للمال على متعتهم.

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مصر 365

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