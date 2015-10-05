حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 5 أكتوبر 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015يصل رجل برج الحمل إلى هدفه الذى وضعه لنفسه منذ البداية، ويقنع من حوله بوجهة نظره التى غالبا ما تكون صائبة، فهو رجل حكيم ويثق به الجميع لأنه صادق ومحب لمن حوله.
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2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015مواليد برج الثور اجتماعيون ويحبون العائلة ويتفانون فى خدمتهم بكل الطرق والوسائل وهم بارين بأهاليهم ويقدمون الدعم لهم حتى إن كان قريبا من الدرجة الثالثة، ولذلك نجد رجل برج الثور مهم فى محيط العائلة، ويدعمه وزملاؤه فى العمل لكرم أخلاقه وطيب طبعه.
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3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015رجال برج الجوزاء يتحكم فى أفعالهم كوكب عطارد، الذى يمكن أن يحوله بسهولة من رجل صالح ومثالى إلى العكس تماما، وعلى من يتعامل مع رجال هذا البرج لابد أن يحذروا من طبائعهم المتغيرة، لكن فى المجمل هم أصحاب شخصيات ممتازة
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4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015الرجل مواليد برج السرطان عطوف ويقوم بدور الأم فى أوقات كثيرة نجده يساعد زوجته فى أعمال المنزل ويشترى احتياجات الأسرة، وهو الدور الذى بدأه من قبل مع أمه الذى يعشقها ويرتبط بها ارتباطا وثيقا ولصيقا، وعلى شريكة حياته أن تعى ذلك الارتباط وتعمل على توطيد أواصره.
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5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015مولود برج الأسد رجل ذو حظ وافر وجاذبية مطلقة ويصفهم البعض بالأمراء وأو النبلاء، وهم مخلصين جدا لشركائهم مهما كانوا، لكنهم شديدو الغيرة على من يحبون.
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6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015مولود برج العذراء رجل هادئ يعرفه الجميع بطباعه الطيبة والخلوقة ولا يتدخل فى شئون الآخرين، هو يتعلم من أخطائه ولا يكابر فى الاعتراف بها، فهو إذا أخطأ يحاول من إصلاح هذا الخطأ من دون خجل.
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7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015رجل برج الميزان عاقل ورصين كفتى الميزان يتعاون دائما فلا يميل إلى رأى أو شىء إلا وكان واثقا من صدقه وإيجابيته، وهو عادل فى أحكامه خصوصا من يتعامل معهم عن قرب فى مجال العمل أو الأقرباء.
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8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 هذا الرجل محبا لأصدقائه وعائلته حتى جيرانه، له سمات الشجاعة والثقة بالنفس ورغم ذلك فإنه لا ينسى الإساءة ويظل يتذكرها حتى ينال من الذى أساء إليه.¬¬
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