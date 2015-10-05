قيادى بالجهاد الإسلامى لـ" اليوم السابع": لم نتبنى إطلاق أى صواريخ على إسرائيل

نفى خالد البطش القيادى بحركة الجهاد الإسلامى، تبنى الجناح العسكرى للحركة إطلاق أى قذائف صاروخية على إسرائيل مساء اليوم الأحد.

وقال "البطش"، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من قطاع غزة، :" لو كان الجناح العسكرى للحركة "سرايا القدس" هو من أطلق القذائف لإصدار بيان فورى بذلك" ، وأوضح " البطش" أن حركة حماس هى الأخرى لم تعلن مسئوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد ذكرت أنه سمع دوى صافرات الإنذار فى جنوب إسرائيل عقب إطلاق قذيفة على صحراء النقب مساء اليوم الأحد من قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه فى تمام الساعة 11 يتوقيت تل أبيب سقطت قذيفة على منطقة مفتوحة بمدينة أشكلون ولم تؤدى إلى أضرار مادية أو بشرية .

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى يقوم حاليا بعمليات تمشيط للمنطقة التى سقطت بها القذيفة.