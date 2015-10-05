مصادر: حماس تعتذر لروسيا عن هجوم أحد قادة الحركة على الغارات الجوية بسوريا

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، إن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، بعث رسالة عاجلة لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بعد هجوم أحد أعضاء مكتب حماس السياسى على موسكو بسبب شن غارات جوية على مواقع داعش بسوريا.

وأكدت المصادر الفلسطينية لـ"اليوم السابع" إرسال خالد مشعل رسالة للخارجية الروسية يعتذر فيها لموسكو عن التصريحات الصادرة عن القيادى لا تمثل رأى قيادة حماس فيما يخص التواجد الروسى فى سوريا.

وحملت الرسالة طمأنة بأن الآراء التى تصدر من قيادة حماس على المستويات المختلفة فى أماكن تواجدهم لا تعبر مطلقا عن وجهة نظر حماس حول تطورات الوضع فى سوريا بعد التدخل الروسى.

ويذكر أن حركة حماس لم تصدر أى تصريح رسمى حول موقف الحركة من الغارات الروسية فى سوريا، لاسيما أن الحركة سبق أن زارت موسكو وتلقت حفاوة استقبال، وتعتبر ذا علاقة مقبولة مع الدب الروسى.